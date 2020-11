Bamberg vor 38 Minuten

Bamberg

Eröffnung mitten im Lockdown? Gleich fünf neue Lokale wollen im November in Bamberg öffnen

Durch die anhaltende Corona-Krise sind immer mehr Gastronomie-Betriebe in ihrer Existenz bedroht. In Bamberg wollen jetzt jedoch gleich fünf neue Lokale an den Start gehen.