Zum wiederholten Male hat ein oder eine Unbekannte*r sich bietende Gelegenheiten genutzt und die Taschen von Badenden im Bereich der Grünanlage in Bamberg Bug geleert. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Am Samstag (13.08.2022) gelangte er oder sie so an zwei Mobiltelefone, welche er aus abgelegten Taschen entnahm und verschwand anschließend unerkannt. Nun wurde bekannt, dass es am Mittwoch (18. August 2022) zu einem weiteren Diebstahl gekommen ist. Es war wieder dieselbe Masche: Eine Frau wurde bestohlen, während sie sich beim Baden befand.

Wiederholter Diebstahl an der Buger Spitze in Bamberg: Täter bleibt unerkannt

Der oder die unbekannte Täter*in entwendete einen Geldbeutel aus ihrem Rucksack sowie ein schwarzes Handy im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Bislang ist zudem nicht bekannt, ob es sich um eine*n einzelne*n Täter*in oder mehrere Täter*innen handelt.

Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.