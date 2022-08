Bamberg: Erneut Badende in Bug bestohlen - Täter leert Taschen aus, während sie im Wasser sind

Zum wiederholten Male nutzte ein unbekannter Täter eine sich bietende Gelegenheit und leerte die Taschen von Badenden im Bereich der Grünanlage in Bamberg Bug. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Am Samstag, 13.08.2022, gelangte er so an zwei Mobiltelefone, welche er aus abgelegten Taschen entnahm und verschwand anschließend unerkannt. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.