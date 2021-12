Traktoren in Bamberg: Aktion "Ein Funken Hoffnung" findet auch 2021 statt

Samstag, 4. Dezember 2021, startet der Zug um 18.30 Uhr

Startpunkt ist die Gärtnerei "Hans-Jürgen Eichfelder"

Endpunkt ist die "Brose Arena" Bamberg

Besonders: Traktoren bleiben nach dem Umzug noch für Fotos bei der "Brose Arena"

Auch in diesem Jahr hat die LsV Bamberg (Land schafft Verbindung) alles gegeben, damit "Ein Funken Hoffnung - Kinderaugen funkeln lassen" stattfinden kann. Am Samstag, 4. Dezember 2021, werden 60 beleuchtete Traktoren durch Bamberg fahren und für weihnachtliche Stimmung sorgen. Marco Übel, einer der Hauptorganisatoren der Aktion, berichtet inFranken.de, dass die Strecke leider kurzfristig etwas geändert werden musste.

Beleuchtete Traktoren in Bamberg: So verläuft die Strecke

Schon im letzten Jahr gab es die deutschlandweite Aktion "Ein Funken Hoffnung", bei welchem bunt beleuchtete Traktoren durch deutsche Städte gefahren sind und Kinder (und Erwachsene) hellauf begeistert haben.

Auch im Jahr 2021 hat die LsV Bamberg keine Mühen gescheut, damit die Aktion stattfinden kann. Marco Übel erzählt, dass es sehr viele Telefonate mit Ordnungsamt und Polizei gegeben hat. Er berichtet, dass die Planung in diesem Jahr besonders schwierig war. So musste die ursprünglich geplante Strecke in Bamberg recht kurzfristig noch einmal geändert werden. Das war natürlich ungünstig, da sie die "erste" Strecke schon verkündet hatten. Ursprünglich war geplant, dass die beleuchteten Traktoren auch durch die "Lange Straße" fahren. Dies kann jedoch nun aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden.

So verläuft die neue Strecke:

Startpunkt: Gärtnerei Hans-Jürgen Eichfelder

Kronacher Straße

Ludwigstraße

Bahnhof Bamberg

Luitpoldstraße

Willy-Lessing-Straße

Friedrichstraße

Rhein-Main-Donau-Damm

Münchner Ring

Forchheimer Straße

Brose Arena

Am Ende der Fahrt bleiben die schönsten Traktoren noch für eine Weile an der "Brose Arena" stehen, damit Interessierte die Fahrzeuge bestaunen und Fotos schießen können.

Truckerfahrt in Bamberg: Kinderaugen zum Funkeln bringen

Mit der Aktion möchten der Verein vor allem den Kindern eine Freude bereiten und den Menschen Hoffnung schenken.

"Das Jahr 2021 ist leider ebenfalls stark durch das Corona-Virus geprägt, auch hier möchten wir der Bevölkerung die Wichtigkeit des gemeinsamen Zusammenhaltes demonstrieren und sie auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen", so der LsV.

In diesem Jahr wurden 60 Traktoren genehmigt. Ungefähr 90 Prozent der Teilnehmenden kommen aus dem Landkreis Bamberg. Aber es gibt auch vereinzelte Landwirte aus dem Raum Coburg und den Haßbergen, die bei der Traktoren-Fahrt durch Bamberg mitmachen. Die genehmigte Anzahl an teilnehmenden Fahrzeugen ist bereits erreicht.

Abschließend fahren die zehn schönsten Traktoren noch zum Bamberger Klinikum, um dort wieder die Kinderstation zu besuchen und Geschenke zu überreichen.