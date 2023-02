Ein Kneipenbesuch im Bamberger Sandgebiet endete am Wochenende mit einer gefährlichen Attacke. Dabei wollte der Geschädigte eigentlich nur eingreifen, um eine Auseinandersetzung zu schlichten.

Am Sonntagmorgen (19. Februar 2023) gegen 3.30 Uhr rastete ein 45 Jahre alter Mann in einer Kneipe in der Unteren Sandstraße aus, weil er nichts mehr zu trinken bekam, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in ihrem aktuellen Bericht meldet.

Schlägerei in Bamberger Kneipe: Polizei rückt in Sandstraße aus

Nachdem ein neben ihm stehender 28-Jähriger ihn gebeten hatte, sich zu beruhigen, schlug der 45-Jährige diesem unvermittelt eine Glasflasche ins Gesicht, wodurch der jüngere Mann mehrere Zähne verlor und von einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden musste.

Der Täter wurde in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Er erhält nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

