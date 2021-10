Angeleinter Hund vor Bamberger Supermarkt gestohlen: Eine unbekannte Frau hat am Samstag (9. Oktober 2021) gegen 13.20 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Pödeldorfer Straße in Bamberg einen schwarz-weißen kleinen Hund entwendet. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Das ungefähre Alter der unbekannten Täterin ist demnach 55 Jahre. Sie ist rund 1,60 Meter groß und schlank. Mögliche Hinweise zur Täterin erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210.

