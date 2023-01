Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet in ihrem aktuellen Pressebericht von drei Fällen von Alkohol am Steuer, die zwischen Donnerstagabend (26. Januar 2023) und in der Nacht auf Freitag (27. Januar 2023) in kurzen Abständen aufeinander folgten.

Zunächst wurde die Polizei aber kurz vor 18.00 Uhr über eine Unfallflucht in der Kloster-Langheim-Straße informiert. Weil das Kennzeichen der mutmaßlichen Unfallverursacherin den Beamten bekannt war, wurde die 49-jährige Frau kurze Zeit später von ausfindig gemacht.

Kein sichtbarer Schaden am Auto: 49-Jährige ist allerdings sichtlich betrunken

Die Beamten konnten am Wagen der Frau zwar keinen Schaden feststellen, allerdings stand sie sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei einem anschließend durchgeführten Alkoholtest brachte es die 49-Jährige dann auf satte 2,68 Promille. Zudem gab sie an, Medikamente zu sich genommen zu haben, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihren Führerschein musste die mutmaßliche Unfallflüchtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg abgeben.

Der zweite Vorfall ereignete sich ebenfalls am Donnerstag, um kurz nach 23.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt unterzogen Polizeibeamte einen 52-jährigen Autofahrer einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Gutenbergstraße. Dabei strömte den Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Zudem gab der Mann ihnen gegenüber an, vor zwei Wochen Rauschgift konsumiert zu haben. Darauf wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, der sich der 52-Jährige freiwillig unterzog. Seine Weiterfahrt wurde von der Polizei unterbunden.

Ein dritter Promille-Sünder wurde schließlich Freitagnacht um 1.15 Uhr in der Kronacher Straße aufgehalten. Auch in diesem Fall wurde ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem Alkoholtest brachte es der 48-jährige Mann auf 0,7 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Weiterfahren durfte er jedoch nicht mehr.

Vorschaubild: © waranyu/Adobe Stock (Symbolbild)