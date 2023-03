Am Samstagnachmittag (11. März 2023) war eine Frau mit ihrem Hund an der Bamberger Kettenbrücke unterwegs, als dieser in den rechten Regnitzarm (Main-Donau-Kanal) fiel. Gegen 17.40 Uhr informierte sie daraufhin die Feuerwehr Bamberg, denn der Hund wurde von der starken Strömung fort getrieben, heißt es in einem Feuerwehrbericht.

Es folgte ein Einsatz "unter Hochdruck", wie es die Feuerwehr beschreibt. Ein dramatisches Ereignis wohl vor allem für die Besitzerin.

Bamberg: Strömung reißt Hund an Kettenbrücke mit - Zeugin sieht ihn "einige Male" auftauchen

Die Einsatzkräfte suchten "die Wasseroberfläche und beide Uferbereiche ab, konnten das Tier aber nicht entdecken. Eine Zeugin berichtete, dass sie den Hund noch einige Male hatte auftauchen sehen, irgendwann aber nicht mehr sichten konnte", berichtet die Feuerwehr.

Eine halbe Stunde lang bemühte sich die Feuerwehr Bamberg ohne Erfolg und brach den Einsatz schließlich ab. "Dem Hund konnte leider nicht mehr geholfen werden", so das traurige Fazit.