Bamberg vor 1 Stunde

Diebstahl

Dieb schlägt Mitarbeiter in den Magen - Passanten greifen ein

In Bamberg in der Nähe des Bahnhofs ist ein 33-Jähriger beim Klauen erwischt worden. Anschließend schlug er einem Mitarbeiter in den Magen und wollte fliehen.