Das Amt für Inklusion bietet in Kooperation mit der VHS Bamberg ab Herbst 2022 ein neues Bewegungsprogramm an: „GESTALT-kompakt.“ Dies sei speziell für Personen über 60 Jahren entwickelt worden, die noch nie, oder schon lange nicht mehr sportlich aktiv waren und gerne aktiv werden möchten. Wer das Programm kennenlernen möchte, habe am Mittwoch, den 27. April 2022 dazu Gelegenheit. Dann lade die Stadt Bamberg alle Interessierten zu dem Mitmachkurs „Gehen, Spielen und Tanzen als lebenslange Tätigkeiten“ um 18 Uhr in den großen Saal der VHS ein.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, helfe das Programm unter wissenschaftlicher Begleitung Gehen, Spielen und Tanzen als lebenslange Tätigkeit neu zu entdecken.

Nach wie vor sei es leider so, dass wir der Krankheit Demenz nicht wirklich etwas entgegenzusetzen wissen, wird Bambergs Seniorenbeauftragte Stefanie Hahn zitiert. Wissenschaftliche Studien belegten aber, dass regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und geistige Fitness eine durchaus präventive Wirkung hätten und diese Komponenten das Risiko an einer Demenz zu erkranken, reduzieren könnten. „Insofern ist es eine absolute Bereicherung, dass das Programm GESTALT noch in diesem Jahr in Bamberg angeboten werden kann“, so Hahn.