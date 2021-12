Bamberg: Corona-Demo am Samstag (18. Dezember 2021)

(18. Dezember 2021) "Stay Awake Bamberg": Gegner der Pandemie-Maßnahmen protestieren im Stadtgebiet

Gegendemonstration angemeldet: Aktivisten wollen "deutliches Zeichen aus der Zivilgesellschaft" setzen

"Rechnen mit größerer Beeinträchtigung": Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

In Bamberg kommte es am Samstag (18. Dezember 2021) zu einer größeren Protestaktion von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Initiator der Versammlung ist die Bewegung "Stay Awake Bamberg". Parallel dazu findet im Stadtgebiet eine Gegendemonstration statt. Insgesamt werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Die Polizei weist auf mögliche Verkehrsbehinderungen infolge der Kundgebungen hin.

Bamberg: Protest richtet sich "gegen die Corona-Auflagen und Impfzwang"

Treffpunkt von "Stay Awake Bamberg" ist um 14 Uhr in der Feldkirchenstraße. Anschließend wollen die Teilnehmer durch die Innenstadt laufen, heißt es auf der Webseite der Bewegung. Das Motto der Kundgebung: "Menschenrechte sind nicht verhandelbar!" Die Initiatoren sprechen von einem "Spaziergang für die Wiederherstellung der Menschenrechte, Nürnberger Kodex und gegen jegliche Form von Spaltung in der Gesellschaft." Im Stadtgebiet sind demnach Zwischenstopps für kleine Kundgebungen geplant. Der Protest richte sich "gegen die Corona-Auflagen und Impfzwang".

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Zeitgleich ist am Samstagnachmittag eine Gegendemonstration geplant. Zur Teilnahme rufen hier unter anderem das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" und die Bamberger Linke Liste auf. Start ist um 13 Uhr am Bamberger Bahnhof. Die Verantwortlichen rufen auf ihrer Facebook-Seite zu einer Kundgebung "gegen rechte Fackelmärsche, Verschwörungsmythen und Antisemitismus auf unseren Straßen" auf. "Aufstehen gegen Rassismus" wirft "Stay Awake Bamberg" vor, sich "weiter" zu radikalisieren. Die Behörden haben seit Längerem ein Auge auf Gruppen wie "Stay Awake" und überprüfen diese in Hinblick auf Rechtsextremisten.

Die Polizei weist auf mögliche Verkehrsbehinderungen infolge der Kundgebungen hin. "Wir rechnen mit einer größeren Beeinträchtigung im öffentlichen Verkehr", sagt Sebastian Herrmann von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt im Vorfeld inFranken.de. Schwerpunkt ist demnach der Samstagnachmittag zwischen 13 und 17 Uhr.

Ebenfalls interessant: Landesweites Ranking: Die vier größten Corona-Hochburgen Bayerns liegen in Franken.