Mit dem Richtspruch von Wolfgang Gürtler, Geschäftsführer der Firma BBS+Dach, und dem Segen von Pfarrer Andreas Eckler wurde gestern in Bamberg die Fertigstellung des Rohbaus beim ersten Bauabschnitt am Dr.-Robert-Pfleger-Rehabilitations- und Altenpflegezentrum St. Otto der Caritas gefeiert. Wie der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V. erklärt, entsteht bis Ende 2025 entlang der Ottostraße in zwei Bauabschnitten ein Ersatzneubau für den an dieser Straße gelegenen Gebäudeflügel.

Diözesan-Caritasdirektor Michael Endres dankte den Bauarbeitern, Handwerkern und allen beteiligten Firmen für ihre Arbeit sowie dem kirchlichen Wohnungsunternehmen Joseph-Stiftung für die Steuerung des Bauvorhabens. Namentlich würdigte er das Wirken von Stefan Welker, des Abteilungsleiters Immobilienmanagement der Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde. Diese ist Betriebsträger des Pflegezentrums. Bauherr ist der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg als Besitzer der Immobilie.

„Es ist toll, dass wir heute Richtfest feiern konnten“, sagte Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp in seinem Grußwort. Unter Verweis auf die Inflation dankte er „dem Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg für die Investitionsbereitschaft in diesen am Bau schwierigen Zeiten. Es freut mich sehr, dass es hier so gut vorangeht und wir in näherer Zukunft die Eröffnung feiern können.“ Den Neubau im Bestand würdigte Glüsenkamp als ökologisch sinnvoll und zugleich als sozialpolitisch von Vorteil, da er dem Leben im Stadtteil diene.

Einrichtungsleiterin Barbara Blecha lobte, dass die Bauarbeiten weit weniger störend als befürchtend verlaufen seien. Im Gegenteil sei es für Bewohner und Mitarbeiter spannend gewesen, den Abbau des alten und das Entstehen des neuen Gebäudes zu verfolgen.

Der erste Bauabschnitt umfasst im Erdgeschoss neue Räume für die Verwaltung und in den zwei darüber liegenden Stockwerken 4 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer mit insgesamt 12 Pflegeplätzen. Dieser Bauabschnitt soll bis November 2023 fertig gestellt sein. Anschließend wird der Rest des alten Gebäudes entlang der Ottostraße abgebrochen und der 2. Bauabschnitt in Angriff genommen.

Nach der endgültigen Fertigstellung voraussichtlich Ende 2025 wird das Caritas-Pflegezentrum St. Otto insgesamt 105 Pflegeplätze und ein Verfügungszimmer umfassen. Davon befinden sich 66 Plätze in Einzelzimmern und 40 Plätze in Doppelzimmern. Dazu kommt eine Tagespflege mit 16 Plätzen. Als besondere Angebote wird das Pflegezentrum dann einen Pflegebereich für gerontopsychiatrisch veränderte Menschen (18 Plätze) und einen Pflegebereich eigens für jüngere Menschen mit Pflegebedarf (6 Plätze) bereithalten.

Der Diözesan-Caritasverband investiert 15,6 Millionen Euro in die Baumaßnahme.