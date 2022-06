Auf der Luitpoldbrücke in Bamberg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. Juni 2022) eine Schlägerei unter zwei jungen Männern ausgebrochen: Kurz vor 1 Uhr gerieten die beiden miteinander in einen Streit, der mit einem blauen Auge endete.

Ein 17-Jähriger schlug dabei einem 26-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser sich ein blaues Auge zuzog, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet. Der 26-Jährige wehrte sich gegen den Angriff und schlug sein Gegenüber ebenfalls mit der Faust.

Betrunkener Jugendlicher schlägt in Bamberg zu

Der 17-Jährige, der einen Promillewert von 0,74 hatte, wurde von der Polizei mitgenommen und anschließend dem Jugendamt überstellt. Die beiden jungen Männer müssen sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Der 17-Jährige hatte bereits am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Kettenbrücke einen Faustschlag ausgeteilt. Dabei traf er einen 16-Jährigen im Gesicht, der sich ebenfalls ein Hämatom zuzog.

