Brand in Bamberger Malzfabrik: Am Donnerstag (27. Januar 2022) ist die Feuerwehr Bamberg mit dem Einsatzstichwort "Kaminbrand" zu einem malzverarbeitenden Betrieb in der Brennerstraße alarmiert worden.

Wie die Feuerwehr berichtet, rückte die Ständige Wache daraufhin zusammen mit der Löschgruppe 1 gegen 10 Uhr an. Die Einsatzkräfte führten eine Drehleiter sowie ein Tanklöschfahrzeug mit entsprechenden Sonderlöschmitteln mit.

Brand in Bamberger Malzfabrik: Feuerwehr setzt CO2 ein

Bei Reinigungsarbeiten in einem Rauchabzug war Mitarbeitern das Feuer aufgefallen, heißt es. Angehörige des Betriebs wiesen die Einsatzkräfte zunächst in die Lage ein. Dann öffnete die Feuerwehr einige Luken "in dem betroffenen Rauchabzug, um die Glutnester genauer orten zu können."

Durch die Öffnungen ließen die Einsatzkräfte von beiden Seiten CO2 strömen, um den Abbrand einzudämmen und zu verhindern, dass sich der Kaminbelag durchzündet. Der Abzug wurde daraufhin mit einem Kaminkehrbesen abgekehrt und Belag und Glutreste wurden entfernt, schildert die Feuerwehr Bamberg weiter.

Zum Schluss durchfluteten die Einsatzkräfte den Abzug erneut und verschlossen die Öffnungen. Der Brandschutzbeauftragte der Malzfabrik übernahm laut Feuerwehr die Einsatzstelle wieder und kümmerte sich mit den Angehörigen des Betriebs um die Reinigung des Rauchabzugs. Weil die Reinigung sowieso vorgesehen war, war der Kamin nicht in Betrieb und behinderte damit auch nicht den Fabrikablauf, erklärt Stadtbrandinspektor Ewald Pfänder im Gespräch mit inFranken.de. Insgesamt 18 Mann seien von der Feuerwehr Bamberg vor Ort gewesen und konnten den Einsatz gegen 12 Uhr beenden.