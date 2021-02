Am Samstag, kurz nach 18 Uhr, wurde der Polizei Bamberg durch Zeugen mitgeteilt, dass sich mehrere Personen in der Langen Straße in Bamberg aufhalten und dort gegen Schaufenster springen würden.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen 35-jährigen Bamberger fest, der erheblich betrunken war. Der Mann zeigte sich völlig uneinsichtig, trug keinen Mund-Nasen-Schutz und verhielt sich zudem weiter aggressiv. Die Polizei sprach einen Platzverweis gegen den Mann aus. Da er diesem nicht nachkam, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht.

Betrunkener Randalierer springt gegen Schaufenster in Bamberg und attackiert Polizisten

Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, im Dienstfahrzeug um sich zu treten und nahm dabei auch in Kauf, einen Polizeibeamten zu treffen. Als er anschließend in einen Haftraum gebracht werden sollte, griff er einen weiteren Polizeibeamten und eine Polizeibeamtin an. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei verletzt.

Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Straftaten unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

Bereits am Freitag war es am Bamberger Bahnhof zu einer Attacke auf eine Frau gekommen.