Am Mittwoch (07. Oktober 2020) , kurz vor 19.00 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass ein betrunkener Mann an der Außenbestuhlung eines Cafes in der Jesuitenstraße mit einem Messer herumfuchtelt und auch in einen Tisch stach.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten diese einen 58-jährigen Mann antreffen, der auf Ansprache unkooperativ war, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Betrunkener fuchtelt Messer vor Gesicht und Körper eines Mannes herum

Während der Durchsuchung kamen zwei Taschenmesser griffbereit in der Jacke des 58-Jährigen zum Vorschein. Zudem stellte sich noch heraus, dass er eine Frau beleidigt hatte und bedrohlich mit einem Messer vor Gesicht und Körper eines Mannes herumgefuchtelt hatte.

Der Betrunkene wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.