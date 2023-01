Bamberg vor 1 Stunde

Betroffener gesucht

Betrunkene Frau (40) wirft an Bushaltestelle mit Flaschen um sich - Getroffener Radfahrer gesucht

Am Sonntag rief ein Zeuge die Polizei Bamberg-Stadt an eine Bushaltestelle in Bamberg. Dort beobachtete er eine betrunkene Frau, die mit Flaschen um sich warf und dabei absichtlich einen Radfahrer traf.