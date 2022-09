Bamberg vor 58 Minuten

Kopfverletzung

Besorgte Bürger melden verletzten Mann auf Straße - Polizei findet mutmaßliche Ursache

Ein verletzter Mann ist der Polizei am Mittwochabend in Bamberg gemeldet worden. Die eingesetzte Streife konnte schnell herausfinden, wie sich der Mann am Kopf verletzt hatte.