Unbekannter stiehlt Kraftstoff und bricht Auto auf: Wie die Polizei Bamberg-Stadt am Donnerstag (31. März 2022) berichtet, ist es am vergangenen Montag (28. März) zu einem Benzindiebstahl gekommen.

Demnach hatte sich der unbekannte Benzindieb zwischen 8 Uhr und 15.20 Uhr in einem Parkhaus in der Lichtenhaidestraße an zwei dort abgestellten Autos zu schaffen gemacht.

In Parkhaus in der Lichtenhaidestraße: Sprit-Dieb zapft 25 Liter Benzin ab

In einem Fall wurde der Tankdeckel abgerissen, der Tank aufgebohrt und etwa 25 Liter Benzin abgezapft. Im zweiten Fall versuchte der Täter, die Fahrertüre aufzubrechen. Er beschädigte die Tankklappe und schraubte den Tankdeckel ab.

Ob auch aus diesem Fahrzeug Kraftstoff gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme noch unklar, so die Polizei. Der angerichtete Gesamtsachschaden wird auf mindestens 600 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die PI Bamberg-Stadt unter 0951 9129-210 entgegen.