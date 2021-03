TEDi-Märkte öffnen nach Lockdown - Behörden sorgen teils für erneute Schließung. In Bayern sind am vergangenen Montag (1. März 2021) diverse Corona-Lockerungen in Kraft getreten. Erste Händler und Dienstleister - wie Baumärkte, Gärtnereien und Friseure - durften ihre Läden nach etlichen Wochen erstmals wieder aufschließen. Im Zuge dessen öffnete auch die Einzelhandelskette TEDi ihre Verkaufsflächen im Freistaat. Dies bestätigte das Unternehmen gegenüber inFranken.de.

Auf Behördenseite stößt die flächendeckende Geschäftsöffnung vielerorten offenbar auf Skepsis. Nach Recherchen von inFranken.de kontrollierten die zuständigen Ordnungsämter in mehreren fränkischen Städten TEDi-Märkte auf die Einhaltung der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. So teilte die Stadt Bamberg etwa am Mittwoch (3. März 2021) mit, dass es in allen drei TEDi-Filialen im Stadtgebiet aktuell Kontrollen vor Ort gebe. Im Landkreis Kulmbach kam es sogar zur zeitweiligen Schließung von TEDi-Märkten.

TEDi-Märkte in Bayern wieder geöffnet - Unternehmen nennt Grund

Neben den Läden in Bayern öffneten laut TEDi auch die Geschäfte in einem weiteren Bundesland. "Wir können bestätigen, dass am Montag, den 1. März, alle Filialen in Bayern und Sachsen-Anhalt geöffnet wurden", teilte der Nonfood-Händler inFranken.de mit. Die Wiedereröffnungen an den besagten Standorten begründet das Unternehmen wie folgt: "Durch unser vielfältiges und breit gefächertes Sortiment können wir einen überwiegenden Sortimentsanteil der vom Gesetzgeber erlaubten Produkte (zum Beispiel Tierbedarf, Drogerie, Lebensmittel und Baumarkt) aufweisen." Damit sei die Eröffnung der Filialen im Sinne der Infektionsschutzverordnung erlaubt, argumentiert TEDi.

Die Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass die TEDi-Märkte grundsätzlich zwar öffnen können, aber nur ihr erlaubtes Sortiment verkaufen dürfen. "Die Einhaltung dieser Regelung wurde vor Ort nachvollzogen", heißt es vonseiten des Landratsamts. "Dabei wurde festgestellt, dass überwiegende nicht erlaubte Waren verkauft werden." Dies habe schließlich zur vorübergehenden Schließung der Filialen geführt. "Diese dauert so lange an, bis durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass nur zulässiges Sortiment angeboten wird."

Die Stadt Bamberg erklärte gegenüber inFranken.de ebenfalls, dass die drei Bamberger TEDi-Märkte gegenwärtig einer Kontrolle unterzogen würden. Inwieweit hierbei Verstöße zu tage gefördert worden sind, ist bislang unbekannt.

Öffnung von TEDi-Filialen ruft Ordnungsämter auf den Plan

Die Pressestelle der Stadt Bayreuth berichtete, dass die Bayreuther TEDi-Filiale durch das Ordnungsamt auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung überprüft worden sei. "Die Filiale ist seit Montag offen", sagte ein Sprecher inFranken.de. Demnach wies die Zweigstelle mehr als 50 Prozent des erforderlichen Sortiments auf. "Die Öffnung war damit rechtens."

TEDi äußert sich zu den Kontrollen vonseiten der Ordnungsämter wie folgt: "Manche Behörden zweifeln unseren überwiegenden Anteil jedoch an und weisen eine Schließung einzelner Märkte an, obwohl wir in jeder Filiale Sortimentslisten vorweisen können, die bestätigen, dass der Anteil an relevanten Sortimenten 50 Prozent übersteigt", heißt es vonseiten des Einzelhandelskonzerns. "Da die Behörden das Recht haben, unsere Filialen per Anordnung zu schließen, kommen wir dem selbstverständlich nach, behalten uns aber rechtliche Schritte gegen die unserer Meinung nach nicht korrekten Vorgehensweise der Behörden vor und sind zuversichtlich, diese Filialen zeitnah wieder öffnen zu können."

Bundesweit waren sämtliche TEDi-Märkte seit Beginn des Lockdowns am 16. Dezember 2020 geschlossen - "und sind es zu großen Teilen immer noch", wie das Unternehmen festhält. Mit Blick auf den Corona-Lockdown wendet sich TEDi mit einer Forderung an die politischen Entscheidungsträger zu Wort: "Wir fordern eine sofortige Öffnung des Einzelhandels unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, damit die Zukunft unserer Innenstädte, unserer Unternehmen und vor allem von hunderttausenden Arbeitsplätzen gesichert ist."

Wegen des Lockdowns sind auch in den Erlanger Arcaden die meisten Geschäfte seit vielen Wochen dicht. Um auf die "existenzbedrohende Situation" der Händler hinzuweisen, erstrahlte das Einkaufszentrum in rotem Licht.