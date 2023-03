Auch wenn es sich gerade noch nicht wirklich so anfühlt: Der Frühling steht in den Startlöchern und dann heißt es wieder sich das eigene Gärtchen schön machen und pflanzen – im Idealfall Bäume, denn die bieten in heißen Sommertagen nicht nur herrlichen Schatten, sondern tragen auch zu einem besseren Klima bei.

Wie die Stadt Bamberg erklärt, fördert sie weiterhin Baumpflanzungen auf dem eigenen Grundstück. Diese Aktion findet im Rahmen des Projekts MitMachKlima statt. Mitmachen können dabei alle Bamberger*innen.

Und so funktioniert es: Jede Bürgerin und jeder Bürger, jeder Verein, jedes Unternehmen der Stadt Bamberg erhält für eine Baumpflanzung auf dem eigenen Grundstück oder einer zur Verfügung stehenden Fläche im Stadtgebiet Bamberg einen Gutschein in Höhe von 20 Euro. Für jedes Grundstück können max. drei Pflanzungen á 20 Euro bezuschusst werden.

Die Gutscheine sind jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr im Klima- und Umweltamt, Zimmer 22, bei Frau Roth (Telefonnummer: 0951 87-1726) erhältlich. Die Gutscheine gibt es außerdem es im Bürgerlabor in der Hauptwachstraße 3 am 06.03., 20.03., 03.04. sowie 17.04., jeweils von 15 bis 18 Uhr.