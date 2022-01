Am Donnerstag (20. Januar 2022) ist es gegen 06.00 Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall in der Bamberger Straße "Am Börstig" gekommen.

Dort hielt sich ein 49-jähriger Fußgänger in einem dunklen Bereich auf. Ein Autofahrer übersah den Mann jedoch und fuhr ihn an, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer Pressemitteilung berichtet.

Fußgänger wird bei Unfall in Bamberg leicht verletzt

Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

