Bamberg vor 1 Stunde

Fahrweise fiel auf

Autofahrer (31) rast vor den Augen der Polizei über Verkehrsinsel - Grund war schnell klar

Ein 31-jähriger Autofahrer rast am Sonntag (26.06.2022) in der Pödeldorfer Straße in Bamberg plötzlich über eine Verkehrsinsel. Direkt vor Ort sind Beamte der Verkehrspolizei und stellen schnell die Ursache des Vorfalls fest - 2,6 Promille im Blut des Mannes.