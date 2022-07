Eine Streife der Verkehrspolizei hat am Donnerstagvormittag (28. Juli 2022) bei einer Kontrolle in der Wunderburg in Bamberg Manipulationen bei einem Fahrrad festgestellt. Das berichtet die Verkehrspolizei Bamberg. Ein 42-Jähriger hatte sein Rad durch die Aufrüstung mit einem Elektromotor plus Drehgasgriff in ein Kleinkraftrad verwandelt.

Das Gefährt wurde sichergestellt. Da der Mann seinen ukrainischen Führerschein seit mehreren Jahren nicht umschreiben ließ, kommt noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.

Vorschaubild: © Arne Dedert (dpa)