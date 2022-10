Bamberg vor 48 Minuten

Schlägerei

Handfester Streit in Asylunterkunft eskaliert - zwei Verletzte, vier Beteiligte in Gewahrsam

In Bamberg kam es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft. Zuvor ereignete sich dort ein handfester Streit dreier Männer. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt.