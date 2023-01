Bamberg vor 1 Stunde

Fahrzeug-Kontrolle

"Auffälliges Fahrverhalten": Zivilstreife macht Fund bei Raser auf dem Berliner Ring

Eine Zivilstreife der Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen Raser auf dem Berliner Ring in Bamberg einer Kontrolle unterzogen. Am Ende musste der 39-Jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten.