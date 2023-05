Bamberg vor 11 Minuten

Veranstaltung

Auf den Spuren der Nachtfalter - Stadt kündigt nächtliche Entdeckungstour durch den Hain an

Interessierte sind am Freitag, 23. Juni 2023, und am Freitag, 22. September 2023, zu einer nächtlichen Entdeckungstour in den Bamberger Hain eingeladen, um Nachtfalter zu sehen und Wissenswertes über sie zu lernen.