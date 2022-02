Ein etwa 60-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, eine junge Frau in der Jägerstraße in Bamberg sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei am Montag Der etwa 180 cm große Mann, sehr schlank, mit grauen kurzen Haaren und kaputten Zähnen, sprach die junge Frau anzüglich an und manipulierte über seiner grauen Röhrenjeans an seinem Penis. Der Täter wurde von der Geschädigten aufgefordert, diese zu unterlassen und zu gehen, weshalb er davonlief. Er trug eine jeansblaue Steppjacke und hatte einen rosafarbenen Rucksack auf den Schultern.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © PIRO4D/pixabay.com