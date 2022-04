Mit den kommenden Osterfeiertagen stehen auch die sogenannten „Stillen Tage“ unmittelbar bevor. Vor diesem Hintergrund weise das Landratsamt Bamberg darauf hin, dass der Gründonnerstag am 14. April und die Kartage (Karfreitag und Karsamstag) am 15. und 16. April „Stille Tage“ im Sinne des Feiertagsgesetzes seien, so das Landratsamt Bamberg.

Demnach seien am Gründonnerstag ab 2:00 bis 24:00 Uhr und an den Kartagen von 0:00 bis 24:00 Uhr öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der "diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt bleibt".

Tanzbetrieb sei (auch in Discotheken) grundsätzlich nicht möglich. Auch alle in einem anderen Sinn für den jeweiligen Vorabend geplanten öffentlichen Unterhaltungsveranstaltungen müssten zu den genannten Zeiten enden.

An den „Stillen Tagen“ sei zudem der Betrieb von Spielhallen nicht zulässig, da es sich hierbei um Unterhaltungsveranstaltungen handle, die dem "ernsten Charakter dieser Tage eindeutig widersprechen". Am Karfreitag seien außerdem öffentliche Sportveranstaltungen und musikalische Darbietungen jeglicher Art in Räumen mit Schankbetrieb untersagt.

Eine Befreiung von den Verboten könnten die Gemeinden aus wichtigen Gründen im Einzelfall erteilen.

