Ihre "professionelle Vorgehensweise" könnte dafür verantwortlich sein, warum die Suche nach den Tätern, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2020 in das Kaiser-Heinrich-Gymnasium in Bamberg eingebrochen und die aktuellen Abiturprüfungen im Fach Deutsch geklaut hatten, so lange gedauert hatte.

Nun, mehr als zwei Monate später, gibt die Polizei in Oberfranken gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bamberg bekannt: Ein Tatverdächtiger wurde gefasst. Derweil mussten die Abituraufgaben abgeändert werden.

Schüler gesteht Tat - und belastet Mittäter

Insgesamt seien nun drei Tatverdächtige ermittelt. Bei Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg führten nun technische und digitale Spuren zu einem 18-jährigen Abiturienten des Gymnasiums.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des jungen Mannes. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten der Kriminalpolizei umfangreiches Beweismaterial sicher.

Im Rahmen seiner Vernehmung gestand der Schüler im Beisein seines Rechtsanwaltes die Tat vollumfänglich und übergab den Ermittlern die entwendeten Abiturprüfungsaufgaben und das Tatwerkzeug. Diese Beweismittel hatte er außerhalb seines Hauses in einem Waldgebiet versteckt. Zudem benannte der Tatverdächtige zwei 18-jährige Abiturienten als seine Mittäter.

Schüler seien "äußerst professionell" vorgegangen

Dass die Tat mehr als nur ein "Abi-Streich" war, betont nicht nur die Polizei - auch das Vorgehen der jungen Tatverdächtigen zeigt, dass es die Schüler durchaus ernst nahmen: Nur die umfangreiche technische und digitale Spurenauswertung brachte die Beamten auf die Fährte der Täter, die laut Polizei "äußerst professionell" vorgingen.

Zwischenzeitlich standen bereits andere Schüler im Fokus der Fahnder: Schnell wurden Schüler einer Technik-Gruppe des Gymnasiums verdächtigt. Ein Vater wehrte sich damals gegenüber dem Fränkischen Tag und inFranken.de und stellte heraus, dass sein Sohn zu Unrecht beschuldigt wurde. Wie sich nun herausstellte, zu Recht: Die nun ermittelten Schüler waren damals nicht im Fokus der Fahnder gewesen.

Im weiteren Verlauf der in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführten Ermittlungen werden weitere Beweismittel durch die Beamten der Kriminalpolizei Bamberg ausgewertet und auf weitere strafrechtliche Relevanz geprüft.