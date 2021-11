Auf Grund von Straßenbauarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen auf der St 2244 zwischen Strullendorf und Bamberg ab dem 17. November 2021 zu rechnen, berichtet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Bamberg werde in Strullendorf über die Hauptsmoorstraße in Richtung St 2188 (Verbindungsstraße Amlingstadt - Bamberg) umgeleitet. Eine entsprechende Beschilderung werde vor Ort eingerichtet.

Aus Bamberg kommend könne der Verkehr auf gewohnter Strecke fahren. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Strullendorf (Nordring) sei hierbei aus beiden Richtungen gewährleistet.