Bamberg vor 35 Minuten

Zeugen gesucht

Autofahrer geraten in heftigen Streit: Mann zieht auf Tankstelle Schreckschusswaffe

Auf der A70 gerieten zwei Autofahrer in eine Auseinandersetzung. Sie hielten an einer Tankstelle an und beleidigten sich. Ein Mann bedrohte den anderen mit einer Schreckschusswaffe.