Ein 91-jähriger Bamberger überraschte Samstagnacht offenbar zwei Einbrecher, als diese gerade dabei waren, sein Haus nach Beute zu durchsuchen.

Einer der beiden drückte den Senior anschließend zu Boden und hielt ihn nieder, während der andere einen Tresor aus einer Schrankverkleidung brach. Danach flüchteten sie unerkannt.

Großfahndung nach Einbrechern läuft - Suchhunde und Hubschrauber im Einsatz

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die zwei Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Altenburger Straße ein. Durch die verdächtigen Geräusche wurde der 91-jährige Hausbewohner aus dem Schlaf gerissen. Er stand auf, sah sich um und stieß dabei auf die Einbrecher. Diese reagierten sofort. Einer packte den Senior und drückte ihn zu Boden. Offenbar schlug er ihm dabei auch gegen den Hinterkopf, was eine blutige Wunde zur Folge hatte.

Währenddessen suchte der Mittäter nach Wertgegenständen und stieß dabei auf einen befestigten Tresor in einem Büroraum. Mit erheblicher Kraftanstrengung brach er diesen komplett aus der Holzverkleidung des Wandschranks. Anschließend ergriffen sie die Flucht und ließen den leicht verletzten 91-Jährigen zurück. Dieser setzte daraufhin selbst den Notruf ab.

Die Polizei Bamberg suchte mit einer sofort eingeleiteten Großfahndung nach den beiden Einbrechern. Hierbei kamen auch mehrere Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auf der Flucht bewegten sich die beiden Männer offenbar durch das Bamberger Berggebiet in östliche Richtung, ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug ist bislang jedoch unklar. Die Beamten fanden dabei auch zurückgelassene Kleidungsstücke. Ob sie mit der Tat im Zusammenhang stehen, wird derzeit überprüft.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zu besagter Zeit im Bereich Altenburger Straße/Albrecht-von-Eyb-Leite verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt oder beobachtet, wie zwei Männer einen Tresor verladen oder transportieren?

Wer hat die Einbrecher auf ihrer möglichen Flucht durch das Berggebiet von der Altenburger Straße in Richtung Würzburger Straße gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.

Der 91-Jährige kam über Nacht in ein Krankenhaus. Er konnte dieses tags darauf bereits wieder verlassen.

Für den Sonntag stehen weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen im Umfeld des Wohnhauses an. Hierbei werden erneut Suchhunde eingesetzt.