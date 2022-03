Die ursprünglich im Februar 2022 geplante Studienmesse:BA musste Corona-bedingt verschoben werden und soll nun nach zweijähriger Zwangspause am 7. Mai 2022 stattfinden. Der Veranstaltungsort wird in diesem Jahr erstmalig die Brose Arena sein und der Besuch der Messe ist für Besucherinnen und Besucher wie immer kostenfrei. Wie die Stadt Bamberg mitteilt, haben Aussteller bis zum 1. April Zeit, sich für die Messe anzumelden.

Als eine der größten Informationsplattformen für Studiengänge und duale Ausbildungsmöglichkeiten in der Region, genießt die Studienmesse:BA seit Jahren den hohen Zuspruch der Schülerinnen und Schüler. Aussteller haben die Möglichkeit, ihre Ausbildungsangebote und dualen Studiengänge zu präsentieren und erste Kontakte zu potenziellen Nachwuchskräften zu knüpfen. Zielgruppe der Informationsveranstaltung sind insbesondere Abiturientinnen und Abiturienten sowie Fach- und Oberschülerinnen und Oberschüler. Die Nachfrage nach alternativen Ausbildungsmöglichkeiten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Neben den klassischen Hochschulstudiengängen wächst für viele Schülerinnen und Schüler auch das Interesse an dualen Studiengängen oder beruflichen Ausbildungsangeboten. Unternehmen haben auf der Messe die Gelegenheit, junge Menschen in einem ersten Gespräch von sich zu begeistern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Morgen in der Region zu halten. Auch für Universitäten und Hochschulen bietet sich an diesem Tag die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern einen umfangreichen Überblick über die verschiedenen Studiengänge in ihren Einrichtungen zu verschaffen.

Landrat Johann Kalb sieht die Bedeutung der regionalen Studienmesse vor allem unter dem Aspekt der Fachkräftegewinnung: „Die wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen nutzen die Messe, um aktiv auf sich aufmerksam zu machen. Wir freuen uns, mit der Messe eine geeignete Plattform geschaffen zu haben, die die Mitarbeiter von Morgen über Angebote in der Region informiert.“ Darüber hinaus sieht Oberbürgermeister Andreas Starke den Erfolg der Messe auch in den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und der persönlichen Nähe zwischen Arbeitgebern und Interessenten: „Obwohl heutzutage jede Information im Netz zu finden ist, stehen Messen bei der Studien- und Berufswahl seit Jahren hoch im Kurs. Besucherinnen und Besucher schätzen an der Studienmesse:BA vor allem die mannigfaltige Aussteller-Kombination aus Hochschulen, Universitäten und Unternehmen.“

Das alles kann natürlich nur unter der Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften stattfinden – denn oberstes Gebot ist die Sicherheit und Gesundheit der Aussteller und Ausstellerinnen sowie Besucher und Besucherinnen.

Das Messekonzept richtet sich nach den im Mai 2022 geltenden rechtlichen Vorgaben. Das entsprechende Hygienekonzept steht unter www.studienmesse-bamberg.de zum Download zur Verfügung. Darüber hinaus wird es für die Schülerinnen und Schüler - wie bei der Ausbildungsmesse:BA im Oktober 2021 - mehrere Zeitslots geben, für die über ein Online-Buchungssystem Tickets gebucht werden können. Aufgrund der Einschränkungen muss das messebegleitende Vortragsprogramm auch 2022 entfallen.

Die Messe ist eine Veranstaltung des Arbeitskreises Schulewirtschaft Bamberg. Die Organisation liegt in den Händen der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg sowie der Bamberger Congress + Event GmbH. Partner ist die Agentur für Arbeit Bamberg.

Kurzinfo zur Studienmesse:

Aussteller können sich bis zum 1. April 2022 online unter www.studienmesse-bamberg.de anmelden.

Infos zur Messe geben Lara Bewernik (Bamberg Congress + Event GmbH) unter Tel. 9647-200, Melina Wittig (Wirtschaftsförderung Stadt Bamberg) unter Tel. 87-1313 oder Inge Werb (Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg) unter Tel. 85-207.