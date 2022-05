In Bamberg ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Montagmorgen (30. Mai 2022) eskaliert: Die beiden befanden sich zum Zeitpunkt des Streits in der Dachgeschosswohnung eines Hauses im Bamberger Nord-Osten, als sie gegen 3 Uhr miteinander in Streit gerieten.

Ein 38-Jähriger griff dabei den Mieter der Wohnung an und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt meldet. Auslöser des Streits war, dass der Mieter den 38-Jährigen "aus der Wohnung werfen wollte", so die Polizei.

38-Jähriger greift in Bamberg anderen Mann an

Danach griff der 38-Jährige noch nach einem Messer, mit welchem er den anderen Mann am Arm leicht verletzte, bevor er anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)