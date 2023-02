Ein aufmerksamer Angestellter hat laut der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einem Supermarkt an der Bamberger Promenade einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt.

Am Donnerstagnachmittag (23. Februar 2023) beobachtete der besagte Angestellte, wie ein 35-Jähriger mehrere Getränkedosen in seine Jackentasche steckte. Als der mutmaßliche Dieb an der Kasse aber nur eine der Dosen bezahlen wollte, stellte er diesen zur Rede.

Betrunkener Dieb (35) stürzt bei Flucht in Auto

Daraufhin ergriff der Täter die Flucht, wobei er sein Diebesgut verlor. Kurz darauf stürzte der 35-Jährige in ein geparktes Fahrzeug, wobei er einen der Außenspiegel abriss. Der Angestellte, der die Verfolgung aufgenommen hatte, wurde laut Polizeiangaben ebenfalls vom Dieb verletzt.

Beamte der Bamberger Polizei konnten den amtsbekannten Mann wenig später in der Hauptwache festnehmen. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass der 35-Jährige stark alkoholisiert war und darüber hinaus Marihuana bei sich trug. Ein Alkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 2,58 Promille. Auf den Mann kommen jetzt mehrere Anzeigen zu.

