Am Montagabend (21. Februar 2022) wurde gegen 18.15 Uhr die Polizei verständigt, weil in der Asylbewerberunterkunft im Bamberger Osten ein 29-jähriger Mann in einem Zimmer randaliert und Flaschen umhergeworfen hatte. Das teilte die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit.

Als Sicherheitsmitarbeiter im Zimmer eintrafen, schlug der Mann einem der Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Einem anderen wollte er eine Kopfnuss verpassen, verfehlte diesen jedoch knapp.

29-Jähriger muss sich strafrechtlich verantworten

Einem weiteren Security-Mitarbeiter trat der 29-Jährige gegen den Oberschenkel. Der Schläger war betrunken, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,18 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die Sicherheitsmitarbeiter wurden durch den Angriff des Betrunkenen leicht verletzt.

Ein ebenfalls 29 Jahre alter Mann schlug am selben Abend einen Mitarbeiter eines Schnellrestaurants am Bamberger Bahnhof. Offenbar war er "mit den hohen Preisen nicht einverstanden".