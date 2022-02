Am Montagabend (21. Februar 2022) hat ein 29 Jahre alter Mann in einem Schnellrestaurant am Bamberger Bahnhof die Beherrschung verloren und einen Mitarbeiter verletzt. Wie die Polizei berichtet, musste der Mann mit Handschellen fixiert werden.

Der 29-Jährige betrat gegen 18.30 Uhr das Schnellrestaurant und war laut Polizeibericht wohl "mit den hohen Preisen des Lokals nicht einverstanden". Daraufhin geriet er mit dem Personal in Streit. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er drei Mitarbeiter und schlug einem von ihnen ins Gesicht. Der Mitarbeiter wurde verletzt.

Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Die alarmierte Polizeistreife musste "den Aggressor" schließlich festnehmen und ihm Handfesseln anlegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Nachdem sich der 29-Jährige wieder beruhigt hatte, konnte er die Polizeidienststelle am Abend wieder verlassen.

Die Bundespolizei hat nun Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.