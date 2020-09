Leiche aus Regnitz in Oberfranken gezogen: Ein Patient einer psychiatrischen Klinik konnte am Donnerstagmittag (10.09.2020) nur noch tot aus der Regnitz geborgen werden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Bayreuth mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte der 27-Jährige kurz vor 11.00 Uhr in der Klinik zwei Pflegekräfte, bevor er aus dem Gebäude flüchten konnte. Angestellte folgten dem Mann und verständigten die Polizei. Wenig später sprang der 27-Jährige vom Heinrich-Bosch-Steg in Bamberg in den „Linken Regnitzarm“ und ging gleich darauf unter.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Schnell waren Polizeibeamte und Einsatzkräfte der Wasserrettung vor Ort. Taucher konnten den Mann letztendlich leblos im Gewässer ausmachen und ans Ufer bringen. Alle Bemühungen eines Notarztes waren jedoch vergebens.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.