Am Sonntagabend (21. November 2021) wurde die Polizei darüber verständigt, dass es in der Pfisterstraße in Bamberg zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen ist.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten diese das 50-jähriges Opfer und anschließend auch den 26-jährigen Angreifer finden, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Bamberg: 26-Jähriger schlägt so lange mit Baseballschläger auf 50-Jährigen, bis Schläger bricht

Wie sich herausstellte, hatte der 26-Jährige zunächst Pflastersteine gegen die Fensterscheibe seines Kontrahenten geworfen.

Anschließend schlug er mit einem selbstgebauten Holzbaseballschläger so lange gegen den Arm seines Bekannten, bis der Schläger zerbrach.

Der 50-Jährige setzte sich mit einem Faustschlag zur Wehr, woraufhin der 26-Jährige flüchtete.

Er konnte jedoch in einem nahegelegenen Gartengrundstück versteckt in einem Bretterverschlag von der Polizei aufgegriffen werden.

Bei ihm wurden noch eine Axt, ein Abschleppseil sowie ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Männer müssen sich wegen Körperverletzungsdelikte strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Antonio/Adobe Stock