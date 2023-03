Bamberg vor 1 Stunde

"Hervorragende Plattform"

Ausbildungsmesse in der Brose Arena: Stadt Bamberg sucht Aussteller und veröffentlicht erste Infos

Am 8. Juli 2023 findet in Bamberg zum 22. Mal die Ausbildungsmesse:BA in der Brose Arena statt. Wie die Stadt jetzt bekanntgab, können Aussteller noch bis zum 20. April ihren Stand buchen.