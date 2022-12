Raub in Bamberg: In der Stadt Bamberg hat ein 19-Jähriger einem anderen jungen Mann (21) die Geldbörse und das Handy entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (18. Dezember 2022) kurz vor 05.00 Uhr morgens in der Kleberstraße.

Zunächst griff der Tatverdächtige dem 21-Jährigen wohl in den Schritt. Anschließend soll er ihn "umgestoßen sowie dessen Handy und Geldbörse an sich genommen haben", erläutert das Polizeipräsidium Oberfranken.

Tatverdächtiger ergreift Flucht - Polizei nimmt ihn fest

Der Tatverdächtige ergriff nach dem Vorfall die Flucht, der 21-Jährige blieb mit einer leichten Knöchelverletzung zurück.

Die Polizei stellte den Tatverdächtigen aus Marokko und nahm ihn vorläufig fest. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Am Montag (19. Dezember) wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser sprach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg einen Haftbefehl gegen den Mann aus. Derzeit befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt - und muss sich unter anderem wegen Raubes strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Stefan Sauer/dpa/Illustration