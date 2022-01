Am Montag (3. Januar 2022) kurz vor 22 Uhr ist in der Bahnunterführung der Moosstraße in Bamberg ein Böller explodiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 17-Jährige den Knallkörper aus einem Autofenster geworfen.

Direkt vor dem Auto einer Polizeistreife explodiert er dann. Die Beamten kontrollierten daraufhin das Fahrzeug. Dabei stellte sich heraus, dass die Jugendliche angetrunken war. Ein Alkoholtest ergab 0,84 Promille.

Im Auto wurden außerdem noch weitere verbotene Böller gefunden und sichergestellt. Die 17-Jährige muss sich wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz strafrechtlich verantworten.

