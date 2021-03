Polizeieinsatz am Bahnhof Oberhaid: Am Dienstag (30.03.2021) musste die Polizei zu einem Einsatz am Bahnhof in Oberhaid, Landkreis Bamberg, ausrücken. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, war es zu einem Vorfall in einem Zug gekommen.

Die Beamten wurden aufgrund einer "Bedrohungslage" alarmiert - was genau vorgefallen ist, ist allerdings zur Stunde noch unklar. Ein Mann wurde von der Landespolizei festgenommen und befindet sich vorerst in Gewahrsam.

Mann im Zug festgenommen: Polizeieinsatz in Oberhaid im Kreis Bamberg

Nun soll ermittelt werden, wie es zu dem Vorfall kam und ob tatsächlich eine Bedrohung von dem Verdächtigen ausging.