Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Bamberg und Forchheim kommt es in den Nächten Dienstag, 26., bis Donnerstag/Freitag, 28./29. Januar, und in den Nächten Montag/Dienstag, 1./2., bis Donnerstag/Freitag, 4./5. Februar, jeweils in der Zeit von 22.45 bis 0.15 Uhr zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr im S-Bahn-Verkehr. Weitere Infos gibt es unter https://t1p.de/aiiy. red