Bei einem Frontalzusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw ist in der Nacht zum Dienstag (15. Februar 2022) im Landkreis Bamberg ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) mit.

Die Person war in der Nacht zum Dienstag auf der B 505 unterwegs, als ihr Wagen in Höhe Hirschaid auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lkw kollidierte. Der Insasse des Lkw wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum Geschlecht der beiden Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Laut Polizei Oberfranken ereignete sich der tödliche Unfall auf der B505 zwischen den Anschlussstellen Pettstadt und Hirschaid.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

mit Material von dpa

Vorschaubild: © Holzheimer/News5 (Symbolfoto)