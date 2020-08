Autofahrer brauchen Geduld: Wo in Bamberg überall gebaut wird

Die Ferienzeit wird wieder verstärkt von Stadt, Staatlichem Bauamt und Stadtwerken in Bamberg genutzt, um Straßen zu sanieren, Leitungen zu verlegen oder Kreuzungen umzubauen. So sind die Stadtwerke im Stadtgebiet mit Arbeiten an der Infrastruktur beschäftigt, etwa mit dem Anschluss des Landratsamts an das Fernwärmenetz. Zwischenzeitlich wurde deshalb die Ludwigstraße zur Einbahnstraße, jetzt ist am Atrium die Kunigundenruhstraße nur noch in eine Richtung befahrbar. Die Baustelle dauert noch bis Mitte September. Auch in der Sutte/Matern wird weiter gebaut und in der Weißenburgstraße am Lagarde-Areal kommt es ab 5. August zu einer längeren Vollsperrung.

Trotz der ganzen Einschränkungen, die Autofahrer hinnehmen müssen - es gibt auch gute Nachrichten: Die ersten Baustellen, die empfindlich in den Bamberger Verkehr eingreifen, verschwinden jetzt, beziehungsweise sind auf ein Minimum zusammengeschrumpft: Die Zollnerstraße ist nach Vollsperrung wieder befahrbar, der dritte Bauabschnitt am Regensburger Ring/Europabrücke liegt in den letzten Zügen. Dort baut die Stadt den Radweg aus und saniert die Straße - am Freitag, 7. August, endet dieser Abschnitt.

Ebenso sind Behinderungen wegen des Baus eines Fernwärmeanschlusses in der Lichtenhaidestraße am 7. August Geschichte.

Stadtwerke-Sprecherin Astrid Rosenberger bittet um Verständnis: "Wir machen keine Baustellen, um Menschen zu ärgern, sondern weil es notwendig ist, um die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas sicherzustellen."

Hier der Überblick über die Maßnahmen (Quelle: Stadt Bamberg/Stadtwerke; ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

1. Teilsperrung Kunigundenruhstraße

Einbahnführung von der Ludwigstraße (Atrium) zur Nürnberger Straße. Umleitung über Obere Königstraße, Luitpoldstraße und Ludwigstraße.

Dauer: 22. Juni bis Mitte September

Grund: Verlegung Fernwärme

Verantwortlich: Stadtwerke

2. Vollsperrung Sandbad

Das Sandbad ist auf Höhe Hnr. 3 bis 7 voll gesperrt. Fußgänger können den Bereich passieren. Umfahrung über Obere Sandstraße und Kasernstraße

Dauer: 3. bis 6. August

Grund: Abbruch Garagenanlage

Verantwortlich: Stadt

3. Teilsperrung Lichtenhaidestraße

Einbahnregelung für Kraftfahrzeuge ab Einmündung Hohmannstraße in Fahrtrichtung Hallstadter Straße. Umleitung über Magazinstraße und Margaretendamm. Der Radverkehr ist weiterhin gewährleistet.

Dauer: 20. Juli bis 7. August

Grund: Fernwärme-Anschluss

Verantwortlich: Stadtwerke

4. Teilsperrung Oberer Stephansberg

Tiefbaumaßnahmen aufgrund eines Kanalanschlusses. Fahrbahneinengung am Oberen Stephansberg 7

Dauer: 15. Juli bis 28. August

Grund: Kanal für Kindergarten

Verantwortlich: Privat

5. Vollsperrung Sutte

Durchfahrt der Sutte ist gesperrt.

Dauer: 17. Mai 2019 bis 30. November 2020

Grund: Glasfaserverlegung und Straßenbau

Verantwortlich: Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt (EBB)

6. Vollsperrung Maternstraße bis Jakobsplatz

Dauer: 1. Juli bis 30. November

Grund: Kabelverlegung und Straßenbauarbeiten; Fußgänger können passieren

Verantwortlich: Stadt (EBB)

7. Vollsperrung Kirschäckerstraße

Straße gesperrt zwischen Memmelsdorfer Straße und Rodezstraße. Umleitung über "An der Breitenau" und Rodezstraße, Fahrradfahrer und Fußgänger frei.

Dauer: 29. Juni bis 2. Oktober

Grund: Auswechslung von Gas- und Wasserleitungen

Verantwortlich: Stadtwerke

8. Vollsperrung Hartmannstraße

Aufgrund der Verlegung von Fernwärmeleitungen ist die Hartmannstraße für den Verkehr voll gesperrt. Fahrradfahrer und Fußgänger können passieren. Umleitung über Starkenfeldstraße und Kloster-Banz-Straße; umgekehrt über Starkenfeldstraße und Berliner Ring

Dauer: 24. Juni bis 14. August

Grund: Verlegung Fernwärme

Verantwortlich: Stadtwerke

9. Teilsperrung Münchner Ring/Berliner Ring

Umbau der Kreuzung Berliner Ring zum Münchner Ring, dadurch kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und Behinderungen - der Münchner Ring ist Sackgasse; Umleitung über Forchheimer Straße Dauer: 4. Juni bis Mitte Oktober

Grund: Umbau des gesamten Einmündungsbereiches

Verantwortlich: Staatl. Bauamt

10. Vollsperrung Frutolfstraße

Herstellung von Hausanschlüssen, Sperrung der Frutolfstraße von Hausnummer 34a bis 43.

Dauer: 20. April bis 2. Oktober

Grund: Austausch Gas- u. Wasserhauptleitung sowie -Hausanschlüsse

Verantwortlich: Stadtwerke

11. Vollsperrung Hauptwachstraße/Kettenbrückstraße

Derzeit Sperrung Kettenbrücke/Kettenbrückstraße, Umleitung über Königstraße/Luitpoldstraße/Heinrichsdamm bzw. Promenadestraße/Heinrichstraße/Heinrichsdamm

Dauer: 1. April bis 17. August

Grund: Fahrbahnsanierung in mehreren Bauabschnitten

Verantwortlich: Stadt (EBB)

12. Teilsperrung Kunigundendamm

Einbahnführung in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen Marienbrücke und Bleichanger. Umleitung über Bleichanger und Gönnerstraße

Dauer: 23. März bis 15. September

Grund: Auswechslung von Gas- und Wasserleitungen

Verantwortlich: Stadtwerke

13. Teilsperrung Regensburger Ring

Einbahnstraße zwischen Europabrücke/Margaretendamm und Mußstraße in Richtung Gaustadt. Einmündungen Anna-Maria-Junius-Straße und Weidendamm teil-/zeitweise gesperrt. Umleitung für Kfz über Schweinfurter Straße - Untere Sandstraße - Markusstraße - Löwenstraße - Margaretendamm. Radumleitung separat ausgeschildert.

Dauer: 16. März bis 7. August

Grund: Umbau der Fahrbahn und Geh/Radwege

Verantwortlich: Stadt (EBB)

14. Zollnerstraße Gehweginstandsetzung

Die Vollsperrung in der Zollnerstraße ist bereits aufgehoben. Beeinträchtigungen gibt es noch auf dem Fußweg,

Dauer: 6. Februar bis 15. Oktober

Grund: Erschließung der Lagarde-Kaserne

Verantwortlich: Stadt (EBB)

15. Geyerswörthstraße

Die Geyerswörthstraße ist auf Höhe des Schlosses voll gesperrt. Fußgänger können den Geyerswörthsteg über Notweg erreichen.

Dauer: 23. Juli 2019 bis 31. März 2023

Grund: Umbau und Sanierung Schloss Geyerswörth

Verantwortlich: Stadt

16. Vollsperrung Sankt-Getreu-Straße

Die St.-Getreu-Straße ist ab der Einmündung zur Villa Remeis bis hoch zum Waldparkplatz voll gesperrt. Grundstückszufahrten werden geregelt. Zufahrt zum Michelsberg, Krankenhaus und Musikschule nur über Michelsberger Straße möglich.

Dauer: 26. April 2019 - 13. November 2020

Grund: Kanalanschluss, Leitungs- und Straßenbau

Verantwortlich: Stadt (EBB)

17. Vollsperrung Weißenburgstraße

Die Weißenburgstraße ist ab heute zwischen Dürrwächterstraße und Birkengraben für den Verkehr komplett gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können passieren. Eine Umleitung über den Berliner Ring ist ausgeschildert.

Dauer: 5. August bis 29. September

Grund: Erschließung des Lagarde-Areals

Verantwortlich: Stadt