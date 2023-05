Bamberger Weltkulturerbelauf 2023 am Sonntag (7. Mai 2023)

Das erste Mal seit 2019 startet am Sonntag (7. Mai 2023) wieder der Bamberger Weltkulturerbelauf. Für verschiedene Altersgruppen sind sieben Läufe von 800 Metern bis 21,1 Kilometern geplant. Detaillierte Informationen findest du in der Übersicht zu den Läufen. Schon am Samstag (6. Mai 2023) sorgen verschiedene Musikgruppen und Führungen für ein buntes Rahmenprogramm - dadurch wird es an beiden Tagen Sperrungen und Umleitungen geben.

Straßensperrungen wegen Bamberger Weltkulturerbelauf 2023 - Klinikum und Seniorenheime betroffen

Die Veranstaltung wird unvermeidlich von Straßensperrungen begleitet. Der Weltkulturerbelauf Bamberg e.V. informiert umfangreich auf der eigenen Webseite darüber. Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen sollen am Sonntag ab 11 bis circa 19 Uhr gelten. Abgesehen von den Sperrungen direkt an den Laufstrecken sind folgende Straßen von Sperrungen betroffen:

Gaustadter Hauptstraße ist in Richtung Bamberg Sackgasse. Von und nach Gaustadt gibt es nur noch die Möglichkeit über die B26-Hafen.

ist in Richtung Bamberg Sackgasse. Von und nach Gaustadt gibt es nur noch die Möglichkeit über die B26-Hafen. Wildensorger Straße ist in Richtung Bamberg Sackgasse. Die erste Sperre steht an der Einmündung Carl-Schmolz-Weg , die endgültige Sperrung am Rinnersteig (bis ca. 16.30 Uhr). Nicht gesperrt ist die Zu- und Abfahrt über die Wildensorger Straße zum Klinikum und zu den Seniorenheimen in der St-Getreu-Straße und auf dem Michaelsberg , mit Ausnahme von 15 bis 16.30 Uhr.

ist in Richtung Bamberg Sackgasse. Die erste Sperre steht an der Einmündung , die endgültige Sperrung am (bis ca. 16.30 Uhr). Nicht gesperrt ist die Zu- und Abfahrt über die Wildensorger Straße zum Klinikum und zu den Seniorenheimen in der und auf dem , mit Ausnahme von 15 bis 16.30 Uhr. Oberer Stephansberg stadteinwärts ab Schellenberger Straße gesperrt

stadteinwärts ab gesperrt Würzburger Straße/Oberer Kaulberg ist Sackgasse, Sperrung bei Einmündung Laurenziplatz

ist Sackgasse, Sperrung bei Einmündung Rhein-Main-Donau-Damm ist stadteinwärts Sackgasse, Sperrung nach dem "P+R"-Platz Heinrichsdamm , letzte Sperrung bei Ottostraße . Davon ausgenommen sind Fahrten von und zur Tiefgarage City-Altstadt Geyerswörth . Die Zufahrt zu dieser Tiefgarage ist allerdings in der Zeit von 14 bis 16 Uhr nicht möglich.

ist stadteinwärts Sackgasse, Sperrung nach dem , letzte Sperrung bei . Davon ausgenommen sind Fahrten von und zur . Die Zufahrt zu dieser Tiefgarage ist allerdings in der Zeit von 14 bis 16 Uhr nicht möglich. Siechenstraße stadteinwärts ab Memmelsdorfer Straße gesperrt

stadteinwärts ab gesperrt Europabrücke/Regensburger Ring bis 16 Uhr gesperrt

"Darüber hinaus gibt es natürlich noch einige Straßen, aus denen es kein 'Entkommen' mehr gibt, weil sie von den Laufstrecken eingekreist sind. Zum Beispiel das Sandgebiet, das Gebiet um die Schranne, ebenso um den Maxplatz (Vorderer Graben, Fleischstraße, Heumarkt) und um die Königstraße", betonen die Veranstalter.

Der Bereich des Klinikums am Michaelsberg, der Seniorenheime in der St-Getreu-Straße sowie auf dem Michaelsberg ist zudem zwischen 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr für Autos und Busse nicht erreichbar. Diese Einrichtungen können nur - mit Ausnahme zwischen 15 und 16.30 Uhr - vom Südwesten her über die Wildensorger Straße angefahren werden. Notdienste können jedoch diese Einrichtungen immer anfahren. Nach Wildensorg kommt man nur über den Münchner Ring.

Diese Parkplätze in Bamberg sind gesperrt beziehungsweise eingeschränkt

Pfeuferstraße (zwischen Weide und Hornthalstraße) am Samstag ab 18 Uhr nur für Bewohner mit Parkausweis H erlaubt

(zwischen Weide und Hornthalstraße) am Samstag ab 18 Uhr nur für Bewohner mit Parkausweis H erlaubt Weide und Markusplatz am Sonntag ab 6 Uhr

und am Sonntag ab 6 Uhr Geyerswörthplatz und Schranne am Sonntag ab 10.30 Uhr

und am Sonntag ab 10.30 Uhr Domplatz am Sonntag ab 12.30 Uhr

am ab 12.30 Uhr Mühlwörth am Sonntag ab 10.30 Uhr

am Sonntag ab 10.30 Uhr An der Regnitz , Jahn TSG 05 am Sonntag, ab 10.30 Uhr

, am Sonntag, ab 10.30 Uhr Holzmarkt am Sonntag, ab 10.30 Uhr

am Sonntag, ab 10.30 Uhr Kapuzinerstraße am Sonntag, ab 10.30 Uhr

Stadtwerke Bamberg weisen auf Shuttlebusse hin: "Dem Parksuchverkehr aus dem Weg gehen"

"Alle, die von außerhalb kommen, erreichen die Innenstadt am Veranstaltungstag am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln", schreiben die Stadtwerke Bamberg in einer Pressemitteilung. Von den P+R-Anlagen Heinrichsdamm und Kronacher Straße gehe es mit einem Sondershuttle im 10- bis 15-Minuten-Takt kostenlos in die Innenstadt. Die P+R-Anlage Heinrichsdamm werde von 10 bis 14.15 Uhr und von 16 bis 20 Uhr angefahren. Während des Brose-Laufs könne die P+R-Anlage von 14.15 bis 16 Uhr nicht bedient werden. Die P+R-Anlage Kronacher Straße werde durchgängig von 10 bis 20 Uhr bedient.

Zusätzlicher Busshuttle zum Obi-Parkplatz

"Eine weitere Möglichkeit, dem Parksuchverkehr in der Innenstadt aus dem Weg zu gehen, bietet der Parkplatz am Obi im Laubanger", betonen die Stadtwerke. Von dort fuhren die Busse der Stadtwerke die Besucher im 10- bis 15-Minuten-Takt zwischen 10 und 20 Uhr ins Zentrum und wieder zurück.

Basketball-Shuttle bringt Fans zur Brose-Arena

Weil die P+R-Anlagen in der Kronacher Straße und am Heinrichsdamm an diesem Tag keine weiteren Kapazitäten mehr

aufnehmen könnten, schafften die Stadtwerke gemeinsam mit der BAB Bamberg Arena Betriebsgesellschaft mbH zum Heimspiel von Brose Bamberg am P+R-Platz eine zusätzliche Parkmöglichkeit für Fans. Der kostenlose Basketball-Shuttle pendele ab 14 Uhr und bis eine Stunde nach Spielende im 15-Minuten-Takt zwischen der Haltestelle Waizendorfer Straße und der Arena. Die Eintrittskarte gelte an diesem Tag wie immer in den Stadtbussen 90 Minuten vor bis vier Stunden nach Veranstaltungsbeginn als Fahrkarte für eine Person, so die Stadtwerke.

Am Sonntag werden ab 10 Uhr zudem einige Buslinien umgeleitet. Betroffen sind die Nummern 901, 904-906, 908-910, 912, 916 und 920. Alle Details finden sich auf der Webseite der Stadtwerke Bamberg.

Start, Einlauf und Siegerehrung - diese Zeiten und Orte musst du kennen

Wer den Teilnehmenden zujubeln will, muss über Starts und Zieleinläufe Bescheid wissen. Für die Läufer und Läuferinnen verrät ein Marathon-Profi aus Franken wichtige Tipps. Die detaillierten Strecken finden sich auf der Webseite. Folgender Zeitplan ist für die Läufe der drei ältesten Jahrgänge vorgesehen, Informationen zu den Läufen der Jüngeren finden sich ebenfalls online:

Sparkassen-Lauf: 21,1 Kilometer (Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2007 und älter)

Start: 15.30 Uhr am Markusplatz

Ziel: Maxplatz

Zieleinlauf: 16.40 bis 18.30 Uhr (geschätzt)

Siegerehrung: ab 17 Uhr auf der Hauptbühne am Maxplatz

Brose-Lauf: 10,7 Kilometer (Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2009 und älter

Start: 14.30 Uhr am Markusplatz

Ziel: Maxplatz

Zieleinlauf: 15.04 bis 16.25 Uhr (geschätzt)

Siegerehrung: ab 15.20 Uhr auf der Hauptbühne am Maxplatz

Wieland-Lauf: 4,4 Kilometer (Läuferinnen und Läufer der Jahrgänge 2016 und älter)

Start: 14 Uhr am Markusplatz

Ziel: Maxplatz

Zieleinlauf: 14.13 bis 14.50 Uhr (geschätzt)

Siegerehrung: ab 14.20 Uhr auf der Hauptbühne am Maxplatz

Programm rund um den Weltkulturerbelauf

Auch allen, die nicht am Lauf teilnehmen, soll es am Wochenende nicht langweilig werden. Dafür sorgt das Rahmenprogramm mit viel Musik und Kultur.

Samstag (6. Mai 2023)

Bühnenprogramm

12 bis 14.30 Uhr: Band "Helden-Haft"

15.30 bis 17.30 Uhr: Band "The Honey Bees" (Tom Petty & JJ Cale-Tribute)

18.30 bis 21 Uhr: Band "Soul Message"

Schnupperrundgänge

Die Führungen dauern jeweils circa 15 Minuten.

12 bis 15 Uhr: kostenlose Schnupperrundgänge vom Verein Geschichte für Alle e.V. , Treffpunkt ist jeweils am Infostand auf dem Maxplatz.

12 Uhr: Bamberg im Mittelalter

12.30 Uhr: Gab’s Gummibären im Mittelalter?

13 Uhr: Hexenverfolgung in Bamberg

13.30 Uhr: Welt.Kultur.Erbe Bamberg

14 Uhr: Lass dich überraschen

14.30 Uhr: Aus "Grüße Gott" wurde "Heil Hitler"

15 Uhr Hörnla, Bier und Zwiebeltreter

Laufmesse

10 bis 18 Uhr: HDE Logistikzentrum, Hafenstraße 21

Sonntag (7. Mai 2023)

Bühnenprogramm am Maxplatz

13 bis 19 Uhr: Dan T. Coates

Streckenprogramm

Michelsberg: 15 bis 16 Uhr Baobab

Altenburg: 15.30 bis 16.30 Uhr Trumpet Voluntary

Buger Spitze: 15.30 bis 17 Uhr Alma do Samba

Obere Königstraße: 16 bis 17.30 Uhr Maintaler Blaskappelle Trosdorf e.V.

Elisabethenplatz: 16.30 bis 18 Uhr Baobab

Domplatz: 16 bis 18 Uhr Don Bosco Musikanten e.V.

Geyerswörthplatz: 14.30 bis 16.30 Uhr SambAfro

Grüner Markt/Gabelmann: 15 bis 18 Uhr Bateria quem é

Am Sonntag wird es von 11 bis 18 Uhr eine kostenlose Kinderbetreuung im Rahmen des Bamberger Weltkulturerbelaufs geben. Das Team von Chapeau Claque (Verein für kreative Medien und Kulturpädagogik e.V.) ist im Hof der Bamberger Maria-Ward-Schule zu finden.