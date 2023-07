Bamberger Sandkerwa im August 2023

im Das Programm im Überblick

im Überblick Eintritt - zu diesen Preisen und Zeiten

Langsam steigt die Vorfreude auf die Bamberger Sandkerwa 2023. Das beliebte Volksfest findet von Donnerstag (24. August 2023) bis Montag (28. August 2023) statt und wird wohl wieder nach den Angaben der Veranstalter etwa 200.000 Gäste anlocken. inFranken.de fast das diesjährige Programm zusammen. Dominik Nakic, ein Geschäftsführer der Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs GmbH, hat sich außerdem zum Eintritt geäußert.

Bamberger Sandkerwa 2023 erneut mit Eintritt - "wird auf keinen Fall teurer"

In Form einer Festabzeichenpflicht kostete die Ausgabe des vergangenen Jahres erstmals Eintritt. Denn die Veranstaltungskosten seien erheblich gestiegen, erläuterten die Veranstalter damals den Schritt. Abgesehen von neuen Investitionen mit "hohen fünfstelligen Beträgen" für die Infrastruktur, seien die Kosten 2023 ähnlich zu 2022, so Nakic. Auch dieses Jahr komme auf die Gäste wieder der Eintritt in Form von Festabzeichen zu. "Es wird auf keinen Fall teurer", betont er.

Bei den Konditionen orientiere man sich an 2022. Damals galt das Festabzeichen als Dauerkarte und kostete 6 Euro, die Tages-Abzeichen als Tagestickets kosteten 2,50 Euro. Die Festabzeichenpflicht werde ab 18 Uhr gelten. "Wir lassen es uns nach hinten offen, aber werden es auf keinen Fall die ganze Nacht machen", so der Veranstalter. Kinder unter 14 Jahren sowie Anwohner und Hotelgäste waren 2022 von der Festabzeichenpflicht ausgenommen.

In der Geschäftsstelle des Veranstalters im Kontor 4, Schrottenberggasse 2 seien vom 21. bis zum 23. August von 10 bis 14 Uhr und vom 24. bis zum 28. August von 10 bis 18 Uhr Festabzeichen, Festschriften und Plakate erhältlich. Auch bezüglich des Programms solle das Publikum die traditionellen Highlights vorfinden.

Von Festzelt-Eröffnung über Fischerstechen bis Feuerwerk: Das Programm 2023 steht

So gebe es am Markusplatz einen Vergnügungspark mit Autoscooter, Schießbude, Verlosung, Karussell und Bewirtung. Folgendermaßen gestalten sich die einzelnen Sandkerwa-Tage:

Mittwoch (23. August 2023)

19 Uhr: Eröffnungsgottesdienst in der Kirche St. Elisabeth (kein Festbetrieb)

Donnerstag (24. August 2023)

13/14.30 Uhr: Kindernachmittag im Festzelt am Leintritt mit der Puppenbühne Herrnleben

im Festzelt am Leintritt mit der Puppenbühne Herrnleben 18 Uhr: Eröffnung im Festzelt am Leintritt; Schirmherrschaft liegt bei Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Staatsministerin Melanie Huml (CSU)

Freitag (25. August 2023)

17.30 Uhr: Standkonzert am Markusplatz

am Markusplatz 17.45 Uhr: Festzug zum Kirchweihbaum vom Markusplatz - Markusstraße - Untere Sandstraße - Obere Sandstraße - Kasernstraße - Leintritt

zum vom Markusplatz - Markusstraße - Untere Sandstraße - Obere Sandstraße - Kasernstraße - Leintritt 18 Uhr: Aufstellung des Kirchweihbaums vor Klein-Venedig mit den Bauhandwerkerzünften aus Gaustadt, Hallstadt und Stegaurach

des vor Klein-Venedig mit den aus Gaustadt, Hallstadt und Stegaurach Anschließend Proklamation der/des Sandschützenkönigin/-königs 2023

Samstag (26. August 2023)

14.30 Uhr: Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz

auf der Regnitz 15 Uhr: Orgelkonzert zur Sandkerwa im Kaiserdom Bamberg (Unkostenbeitrag)

Sonntag (27. August 2023)

9.30 Uhr: Festgottesdienst am Elisabethenplatz

am Elisabethenplatz Ab 11 Uhr: Frühschoppen im Festgebiet

im Festgebiet 14.30 Uhr: Aufmarsch zum 69. Fischerstechen von der Steinertstraße - Markusplatz - Kapuzinerstraße - Am Kranen - Obere Brücke - Karolinenstraße - Herrenstraße - Obere Sandstraße - Sandbad zum Festzelt am Regnitzufer

zum von der Steinertstraße - Markusplatz - Kapuzinerstraße - Am Kranen - Obere Brücke - Karolinenstraße - Herrenstraße - Obere Sandstraße - Sandbad zum Festzelt am Regnitzufer 15 Uhr: 69. Fischerstechen auf der Regnitz

Montag (28. August 2023)