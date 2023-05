Fränkische Toskana - Natur erleben, Muse finden und Kunst genießen vor den Toren der Weltkulturerbestadt Bamberg

Die schönsten Wanderrouten der Fränkischen Toskana - drei Empfehlungen

Auch in Franken - genauer gesagt in Oberfranken - gibt es eine Toskana. Die "Fränkische Toskana" rund um Strullendorf, Litzendorf und Memmelsdorf im Bamberger Landkreis ist aktuell noch ein Geheimtipp unter den fränkischen Urlaubs- und Ausflugsregionen. Die drei Gemeinden arbeiten aber unter der Marke "Fränkische Toskana" interkommunal zusammen, um die Region rund um Bamberg touristisch voranzubringen.

Die Fränkische Toskana bei Bamberg: Sanfte Hügel und kulinarischer Genuss

Die Bezeichnung "Fränkische Toskana" geht auf den Bamberger Mundartdichter Dr. Gerhard C. Krischker zurück. Er verglich bereits 1991 in seiner Erzählung "Meine Fränkische Toskana" die sanfte Hügellandschaft und die kulinarische Vielfalt im malerischen Ellertal bei Litzendorf mit der italienischen Region. Nähere Informationen über seine Erzählungen findet man in seinem Buch.

Was 2014 als "Leader Projekt" begann, wurde 2016 zum festen Bestand der oberfränkischen Freizeitbranche. Wie Tourismusmanagerin Bianca Müller im Gespräch mit inFranken.de erzählt, sei Litzendorf, mit dem Bürgermeister Wolfgang Möhrlein, Initiator für eine "Fränkische Toskana" gewesen. Seit 2016 gibt es ein Tourismusmanagement, welches sich um die Anliegen von nationalen und internationalen Gästen kümmert.

Bei der "Fränkischen Toskana" ist die Zusammenarbeit vielfältig. Die Tourismus-Initiative organisiert unter anderem Veranstaltungen oder geführte Wanderungen durch die Region. Zu erwähnen sind beispielsweise das "Bierkulturfest" oder die "13-Brauereien Wanderung" durch Oberfranken.

Wandern in der Fränkischen Toskana - 3 Tourentipps

Zudem sorgt sie dafür, dass Wanderwege ausgebaut werden, Wanderkarten aktuell sind oder dass die Gäste Broschüren über verschiedene Ausflugsziele erhalten. Es findet außerdem eine Kooperation mit verschiedenen Hotel- und Gastronomiebetrieben statt. "Um die Fränkische Toskana publik zu machen, fahren wir mehrmals im Jahr zu verschiedenen Messen", sagt Bianca Müller. Sie selbst arbeitet seit 2016 für die "Fränkische Toskana" und leitet das Management des Bündnisses.

Auf den Wanderwegen der "Fränkischen Toskana" kommt man an den Sehenswürdigkeiten der Weltkulturerbestadt Bamberg vorbei oder durchstreift die malerischen Landschaften der Fränkischen Schweiz.

Von den zahlreichen Wanderwegen, die auf der Homepage der Fränkischen Toskana zu finden sind, stellen wir drei besonders empfehlenswerte Touren vor, sortiert nach Streckenlänge (von kurz nach lang):

Friesener Warte - Der Blick schweift in die Ferne (Blühender Jura)

Diese leichte Tour beginnt auf dem Wanderparkplatz hinter dem Hirschaider Gemeindeteil Friesen und führt zunächst auf geteerter Straße Richtung Segelflugplatz.

Nach rund 350 Metern biegen die Wanderer nach rechts auf den Waldpfad ab, an der folgenden Kreuzung halten sie sich wieder rechts und stoßen auf die Flugzeug-Unterstellhallen. Entlang des Flugfelds führt ein schmaler Pfad zur Spitze des Hochplateaus, von wo aus sich ein beeindruckender Ausblick bietet. Kurz bevor sich der Weg wieder durch Gebüsch am Flugfeld vorbeischlängelt, geht es nach links auf einem kleinen und rutschigen Trampelpfad wieder bergab und durch den Wald zum Ausgangspunkt zurück.

Infos zur Tour:

Länge: 5,0 Kilometer

Dauer: 1 Stunden, 45 Minuten

Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

Startpunkt: Wanderparkplatz nordöstlich von Friesen

7 Brauereien auf einen Streich 16,0 Kilometer

Die Tour führt von Tiefenellern nach Strullendorf vorbei an (ursprünglich) sieben Brauereien. Sie beginnt in Tiefenellern - und zwar gleich mit einem Höhepunkt: Im Biergarten der Brauerei Hönig (Ellerbergstraße 15) können sich die Wandersleute für die kommenden Kilometer wappnen.

Danach folgt die Route dem 13-Brauereien-Weg in Richtung Lohndorf, wo die Brauerei Reh (Flaschenverkauf) und die Brauerei Hölzlein warten, bis kurz vor Melkendorf. Ein kleiner Abstecher führt durch den Wald hinauf zum Sängerehrenmal und wieder bergab nach Melkendorf, wo die ehemalige Brauerei Winkler als Brandholz-Brauerei an wenigen Terminen im Jahr geöffnet hat. Anschließend folgt die Strecke erneut dem 13-Brauerein-Weg - zunächst Richtung Strullendorf, rund 900 Meter durch den Wald und an der historischen "Wendelinus-Eiche" vorbei bis nach Geisfeld. Die Gaststätte der Brauerei Krug hat zwar aktuell geschlossen, es gibt aber an einzelnen Tagen einen Bierverkauf (Die Alternativen: Einkehren im nur wenige Meter entfernten Landgasthof Büttel an der Litzendorfer Straße oder der Litzendorfer Straße Richtung Bamberg weiter bis zur Brauerei Griess folgen). Von der Brauerei Krug aus geht es an der Kirche vorbei und an den Friedhofsmauern entlang zum Griess-Keller. Die nächste Station ist Roßdorf am Forst, wohin die Wanderer über die Straße "Zum Steinich" gelangen. Vor dem Ort befindet sich links der Roßdorfer Felsenkeller der Brauerei Sauer (bei schlechtem Wetter bietet sich ein Besuch im Brauerei-Gasthof Sauer an der Hauptstraße an). Nach dem Felsenkeller verläuft die Route an der Almrauschütte vorbei und die Straßen von Strullendorf nach Amlingstadt überquerend durch den Wald bis kurz vor Amlingstadt. An der Grenzmühle vorbei unterqueren die Wanderer die Autobahn, bis sie schließlich am Schwanenkeller in Strullendorf angelangt sind. Die Fränische-Toskana-Homepage empfiehlt den "Sieben-Brauereien-Weg" als Tour, die über gut ausgebaute Wege führt und damit als Gruppenausflug ideal ist.

Infos zur Tour:

Länge: 16,0 Kilometer

Dauer: 4 Stunden, 40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: mittel

Startpunkt: Tiefenellern

Scheßlitz – Stübig – Marienberg – Hohe Metze (Route D)

Als "Halbmarathon für Wanderer" bezeichnet die "Fränkische Toskana" diese Tagestour rund um Scheßlitz. Start der Rundtour ist am dortigen Rathaus, der Weg führt zunächst stadtauswärts am Krankenhaus vorbei und dann nach rechts ins Industriegebiet "Am Steinernen Kreuz".

Die nächsten Stationen sind Schlappenreuth, der Kellerweg Richtung Burglesau, der Stübiger Weg, bevor Weichenwasserlos erreicht wird. Rechts am Friedhof vorbei geht es nach Roßdach - und dann für längere Zeit stetig bergab. Auf der Höhe erwarten die Wanderer dann aber auch zwei lohnenswerte Ziele: das Schönstattzentrum Marienberg und (nachdem der Weg Richtung Roschlaub passiert wurde) der beliebte Aussichtspunkt Hohe Metze. Der Rückweg zum Ausgangspunkt erfolgt über Burgellern.

Infos zur Tour:

Länge: 21,0 Kilometer (Rundtour)

Dauer: 6 Stunden, 20 Minuten

Schwierigkeitsgrad: mittel

Startpunkt: Rathaus Scheßlitz

